Başkentte “3 Aralık Dünya Engellier Günü” etkinlikleri düzenlenecek
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sevgi Engel Tanımaz” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-3 Aralık'ta yapılacak etkinliklerde mehter takımı, halk oyunları ve müzikli eğlence gösterileri engelli vatandaşlarla buluşacak.
Programa katılacak 4 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edilecek.
Vatandaşlar etkinlik alanına EGO otobüsleriyle ücretsiz taşınacak.
Tüm başkentlilerin davet edildiği etkinlik Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 2 Aralık Pazartesi 11.00’de resim ve el sanatları sergisi ile başlayacak. Aynı gün Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda 14.00’te etkinlikler düzenlenecek.
BENZER HABERLER
-
GÜNCELLEME – Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi
-
Pazarcılar AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
-
Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi
-
Seramiksan'dan doğal taş görünümünden ilham alan Mist serisi
-
AK Parti Kızılcahamam Olağan Kongre delege seçimi yapıldı
-
Ankara'da Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin geleneksel kermesi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.