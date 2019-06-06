Başkentte 30 ton atık temizlendi
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince Çankaya Şirindere Vadisi'nde yapılan denetimlerde tespit edilen 30 ton atık temizlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Çevik Kuvvet'in de destek verdiği denetimde, Çankaya Karakusunlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Şirindere mevkisinde bulunan gecekondu bölgesinde oturanlar tarafından toplanan kağıt ve plastik atıklar ile çöp yığınları tespit edildi.
Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun kararı ve Çevre Kanunu uyarınca şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren atıklar, bölgeden tamamen temizlendi. Bölgeden Büyükşehire ait 4 iş makinesi ve 10 kamyon yardımıyla 30 ton atık toplandı.
Ankara'nın her köşesinde denetimlerin devam edeceğini belirten zabıta yetkilileri, Başkentlilerden insan ve çevre sağlığını tehdit eden her olumsuzluğu Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’na ya da "ALO 153 Mavi Masa"ya bildirmeleri çağrısı yaptı.
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Başkentte 30 ton atık temizlendi
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