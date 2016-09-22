Başkentte asayiş uygulaması

ANKARA (AA) – Görevine yeni başlayan Ankara Valisi Ercan Topaca, Altındağ’da gerçekleştirilen “huzur operasyonu”nu yerinde denetleyerek, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce Altındağ ilçesi Hıdırlıktepe ve İsmetpaşa Mahalleleri merkez olmak üzere bazı şube müdürlüklerinden yaklaşık bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar ve diğer yetkililerle uygulamaların yürütüldüğü noktaya gelen Topaca, ilgililerden denetimler hakkında bilgi aldı.

Topaca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin belirli hassas noktalarında yaklaşık 9 bin kişinin denetlendiği uygulamada, bazı suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Denetlenen bin 257 araçtan 6’sının suçlarda kullanıldığının belirlendiğini aktaran Topaca, 14 araçla ilgili idari işlem yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç duyulması halinde bundan sonra da zaman zaman bu tür uygulamaların sürdürüleceğini dile getiren Topaca, şöyle konuştu:

“365 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Ankara halkının hayatını kolaylaştıracak ve sıkıntılarını çözecek, gerek asayiş ve güvenlik olsun, gerekse diğer devlet fonksiyonları ile ilgili onlara çok yakınız. Onlarla daha yakın bir ilişki ve iş birliği içerisinde, Ankaralıların hizmetkarıyız. Vatandaşlarımızın bunu özellikle bilmesini istiyorum. Sadece ben değil bütün ekibimiz, kaymakamlarımız, emniyet ve jandarmamız, bütün kamu görevlilerimizle kentimizin güvenliği ve asayişi konusunda koordinasyonumuzu sağlamaya devam edeceğiz.”

Daha sonra beraberindekilerle Atıfbey Mahallesi’ndeki bir kahvehaneye geçerek vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Topaca, Mahalle Muhtarı Kenan Han’dan bazı konularda bilgi aldı.

Mahallede Suriyeli ve Afgan vatandaşların yaşadığını, ilköğretim çağında olmasına rağmen okula gitmeyen yaklaşık 150 Afgan çocuğun bulunduğunu öğrenen Topaca, İl Milli Eğitim Müdürü’nü arayarak Türkçe bilenlerin tespit edilip okullara kaydedilmesi talimatını verdi.