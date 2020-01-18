Başkentte asayiş uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı
ANKARA (AA) – Ankara'daki asayiş uygulamasında, 3'ü İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, Keçiören Selçuklu Caddesi üzerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, durumundan şüphelenerek durdukları araçta yaptıkları aramada, kimyon içerisine saklanmış 2 bin 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
İstanbul'dan uyuşturucu maddeyi getirdiğine yönelik beyanda bulunan şüpheli Ö.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
– 45 adet tarihi eser yakalandı
Bu arada, Altındağ İlçesi İstanbul Caddesinde geçen hafta gece geç saatlerde asayiş uygulaması yapan ekipler, durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta, 3'ü heykel olmak üzere tarihi eser niteliği taşıyan toplam 45 adet obje ele geçirdi.
Ekipler, tarihi eser kaçıran 3'ü İran uyruklu olan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.
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Başkentte asayiş uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı
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