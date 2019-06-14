Başkentte “Atatürk Giysi Koleksiyonu” sergilendi

ANKARA (AA) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen defilede Olgunlaşma Enstitüsünce Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan "Atatürk Giysi Koleksiyonu" tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Cumhuriyet Müzesi bahçesinde düzenlenen defilede yaptığı konuşmada, milli mücadelenin 100'üncü yılı dolayısıyla anlamlı bir mekanda anlamlı bir program yaptıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Özer, "Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkışıyla birlikte başlayan Milli Mücadelenin 100'üncü yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile çok farklı biçimde kutlanıyor. Bu çerçevede Türkiye'de ve milli mücadelenin yapılmış olduğu illerimizde çok önemli etkinlikler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Özer, milli mücadelenin ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak için birtakım programlar düzenlediklerini, bu kapsamda ikinci TBMM binasında, Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşı müzelerinde birçok etkinlik yaptıklarını da aktardı.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte Atatürk giysileri defilesi düzenlediklerini ifade eden Özer, "Bu defile ile tarihe doğru yol alacağız." dedi.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık da 100'cü yıl etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün kronolojik sırasına göre giydiği kıyafetlerden esinlenerek hazırlanan 40 parçalık koleksiyonun sergilendiği belirtti.

Program, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Korosunun Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmesi ile sona erdi.