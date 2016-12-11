Başkentte bir yılda 83 üst geçit kazası yaşandı

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince, üst geçitlerle ilgili yükseklik uyarısını dikkate almayan kamyon şoförlerinin, trafikte büyük tehlikeye yol açarak son bir yılda üst geçitlere yönelik 83 kazaya neden olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yayaların kullandığı üst geçitler, hesapsız ve acemi sürücülerin kurbanı oluyor. Üst geçitlere en büyük zararı, yükseklik hesabını tutturamayarak çarpan kamyon şoförleri veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı verilerine göre, son bir yılda üst geçitlere yönelik 83 kaza tutanağı tutuldu. Üst geçitlerle ilgili yükseklik uyarısını dikkate almayan kamyon şoförlerinin neden olduğu kazalarla hem üst geçitler büyük zarar görüyor hem de trafik uzun süre tıkanıyor.

Çarpma sonucu hasar gören üst geçitler onarıma alınarak tadilatın ardından kullanıma açılıyor. Ancak onarım sırasında kullanım dışı kalması nedeniyle yayaların karşıdan karşıya geçmeleri de zorlaşıyor. Yayalar, diğer yaya geçişlerine kadar yürümek zorunda kalıyor ya da tehlikeli noktalardan karşıya geçmeye çalışıyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı yetkilileri, üst geçitlerin, kazaların yanı sıra kötü niyetli kişilerin de hedefi olduğunu ve yıl içinde 482 kez hasar onarımı yapıldığını ifade etti. Yetkililer, kamu yararı için yapılan bu geçitlere verilen zarar sonucu, yine vatandaşların zor durumda kaldığına dikkati çekti.