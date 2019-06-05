Başkentte “çevre” etkinliği

ANKARA (AA) – ASKİ Genel Müdürlüğü Tiyatro Kulübü, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Çevre Günleri Etkinliği'nde çocuklara yönelik "Yaşasın Medusa Kardeşliği" oyunu ile çevrenin önemine ilişkin mesajlar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ankara Üniversitesi ve birçok kurumun iş birliğiyle Beşevler Kampüsü’nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 7. Çevre Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında ASKİ Tiyatro Kulübü, "Yaşasın Medusa Kardeşliği" oyununu çocuklar için sahneledi.

Su ve çevrenin öneminin anlatıldığı tiyatro oyununun yanı sıra programda çocuklara küçük yaşlardan itibaren çevre bilici aşılamak ve farkındalık kazandırmak amacıyla etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, "Gökbilim Okulu", "Yaşam Bilimleri", "Böcek Şenlik Okulu", "Dünyamızı Kim Sarıyor?", "Diş Sağlığı Bilgilendirme", "Aramızda Matematiği Sevmeyen Var mı?" gibi stantlarda keşif ve gözlem yapma imkanı buldu.

Üniversitelerin tanıtımları ve sportif etkinliklerle devam eden etkinlikte çeşitli yarışmalar düzenlendi. Çocuklar, Kampçılık ve Çevre Sergisi’ne büyük ilgi gösterdi.