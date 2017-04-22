Başkentte “Endülüs'ten Anadolu'ya Çini Sergisi”

– Sanatçı İsmail Yiğit Yiğit’in 84 parçadan oluşan sergisi, Armada AVM’de 7 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek

ANKARA (AA) – Çini sanatçısı İsmail Yiğit’in eserleri ”Endülüs’ten Anadolu’ya Çini Sergisi” başkentli sanatseverlerle buluştu.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergisinde aralarında vazo, tablo ve tabakların bulunduğu 84 parça eserin yer aldığı söyledi.

Osmanlı’dan bugüne çini ustalarının eserlerini yaparken, Endülüs’ten etkilendiğini ifade eden Yiğit, bu motifleri eserlerine yansıttığını belirtti.

Sergideki eserlerin 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Yiğit, yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

”Endülüs’ten Anadolu’ya Çini Sergisi” 7 Mayıs’a kadar gezilebilecek.