Başkentte evin hava boşluğuna saklanan eroin, polisin dikkatinden kaçmadı
ANKARA (AA) – Ankara'da tuvaletin hava boşluğuna saklanan 5 kilo 385 gram eroin ele geçiren ekipler, uyuşturucu imal ettikleri ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 Afgan uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotikle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesinde Afgan uyruklu kişilerin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, Afgan uyruklu A.Ş, A,M ile N.A'yı yakaladı.
Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi evin tuvaletinin havalandırma boşluğuna sakladıkları ve üzerini kartonla örterek kamufle ettiklerini tespit eden ekipler, duvarları kırıp 5 kilo 385 gram eroin ile hassas teraziyi ele geçirdi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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