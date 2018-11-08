Başkentte gecekonduya kumar baskını
ANKARA (AA) – Ankara'nın Mamak ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen bir gecekonduya polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Akdere Mahallesi Mehmet Ali Altun Caddesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri söz konusu iki katlı gecekonduya baskın yaptı.
İçeride bulunanların iskambil kağıtlarıyla "Kılıç" adı verilen bir oyunla kumar oynadığını tespit eden ekipler 30 bin lira ele geçirdi.
Kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı iddia edilen D.A. hakkında adli işlem başlatılan operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye ise kişi başı 259 lira olmak üzere toplam 2 bin 72 lira para cezası uygulandı.
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