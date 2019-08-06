Başkentte hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
ANKARA (AA) – Ankara'da hafif ticari aracın seyir halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'nda Polatlı istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 LNA 62 plakalı hafif ticari araç, Yaşamkent çevre yolu ayrımı yakınlarında Abdül Vanlı'nın kullandığı 42 PL 913 plakalı seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, devrilen ve ters dönen araçtaki 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, güçlükle araçtan çıkarılan ve kimliği belirlenemeyen genç bir kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı olarak kurtarılan Ramazan Bağcı ve Selda Demir ise ambulanslarla Bilkent'teki Şehir Hastanesine sevk edildi.
– Ölen kadının parmak iziyle telefonunu açmaya çalıştılar
Kazada hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit etmeye ve yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler, üzerinden çıkan akıllı cep telefonunu açmaya çalıştı. Ancak tüm uğraşlara rağmen parmak izi kilidi nedeniyle telefon bir türlü açılamadı. Bunun üzerine ölen kadının parmak izini kullanarak akıllı telefonu açmayı deneyen ekipler, yine başarısız olunca bu kez acil arama seçeneğini kullandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan ekipler cep telefonu numarasını tespit etmelerine rağmen hat sahibinin kimlik bilgisine ulaşmayı başaramadı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi Etimesgut Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir yolu Polatlı istikametinin 3 şeridi yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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