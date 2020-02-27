Başkentte inşaat temel kazısının bitişiğindeki üç katlı dükkan çöktü
ANKARA (AA) – Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat temel kazısının bitişiğindeki iki katlı dükkan çöktü.
Yenimahalle'nin en işlek mekanlarından biri olan Çarşı Caddesi ile Serdar Sokak kesişiminde temel kazısı yapılan inşaatın bitişiğindeki bodrum katı ile birlikte üç kattan oluşan dükkan sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı.
Olay sonrası dükkanın doğal gaz tesisatı hasar görürken çevreye yoğun bir gaz kokusu yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, doğal gaz ve zabıta ekipleri çevre güvenliğini alarak caddeyi ulaşıma kapattı.
Hırdavat ve inşaat malzemeleri satışı yapılan dükkanın tamamı temel kazısı yapılan alana yıkılırken, binlerce liralık malzeme enkaz altında kaldı.
Başkentgaz ekipleri de çökme sonrası hasar gören borudaki doğal gaz akışını durdurdu.
– "Koruma önlemi almadan kazı yaptılar"
Dükkan sahibi Murat Birdal, inşaat çalışmasını yürüten firmanın gerekli tedbirleri almadığını öne sürerek, şunları kaydetti:
"Burada yeni bir bina yapmak için hafriyat çalışması yaptılar. Ada bazında burası eski yığma binalardan oluşmakta. Hafriyatı fazla inince fore kazıksız yandaki eski binaları koruma önlemi almadan kazı yaptılar büyük bir ihtimal. Bu nedenle de binamız çöktü."
Binanın gündüz vakti yıkılması durumunda büyük bir facia yaşanacağını belirten Birdal, "Binada inşaat malzemesi satan bir işletme vardı. Özellikle sabah erken saatlerde içerideki insan sayısı 25-30 kişinin altına düşmezdi." dedi.
– Dükkandaki bekçi köpeği için arama kurtarma çalışması başlatıldı
İş yeri sahibinin içeride bir bekçi köpeğinin bulunduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.
Çöken dükkanın enkazı altında kalan bekçi köpeği için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
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Başkentte inşaat temel kazısının bitişiğindeki üç katlı dükkan çöktü
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