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11 Şubat 2017 Cumartesi

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Başkentte iş yeri yangını

– Demetevler’de çıkan yangında bir kuaför salonu hasar gördü

11 Şubat 2017 Cumartesi, 03:55

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ANKARA (AA) – Ankara’da bir kuaför salonunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Demetevler Demetlale Mahallesi 408. Cadde’de Tarık Sevimli’ye ait kuaför salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

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