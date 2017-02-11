Başkentte iş yeri yangını

ANKARA (AA) – Ankara’da bir kuaför salonunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Demetevler Demetlale Mahallesi 408. Cadde’de Tarık Sevimli’ye ait kuaför salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.