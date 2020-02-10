Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
ANKARA (AA) – Başkentte karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Altındağ ilçesi Şehit Cemalettin Koç Sokak'ta bulunan Huzur Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede meydana gelen olayda, Görgülü ailesi doğal gaz sızıntısı nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Sızıntıyı farkeden ailenin ihbarıyla olay yerine 112 acil, Başkentgaz ve polis ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından etkilenen Fikret, Hatice, Mehmet Can Görgülü ile 2-3 yaşlarındaki bebek ambulansla hastaneye götürüldü.
Başkentgaz ekibi, apartmanın doğal gaz tesisatında inceleme yaparak dairedeki sızıntıyı giderdi.
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