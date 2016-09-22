Başkentte kardeş cinayeti

– Kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, hastanede hayatını kaybetti

ANKARA (AA) – Başkentte, kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde, Ahmet K. ve kardeşi Yusuf K. arasında Mamak Akşemsettin Mahallesi 1076 Sokak’taki ikametlerinde tartışma çıktı.

İddiaya göre, kavgaya dönüşen tartışmada Yusuf K. abisi Ahmet K’yi bıçakla ağır yaralayarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ve 112 ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet K. hayatını kaybetti.



Polis, firari kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.​