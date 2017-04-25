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Başkentte kıraathaneye tüfekle ateş açıldı

– Keçiören ilçesindeki olayda bir kişi hafif yaralandı

25 Nisan 2017 Salı, 21:10

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ANKARA (AA) – Başkentte kıraathaneye otomobilden açılan ateşle bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi’nde, bir kıraathaneye kimliği belirsiz kişilerce otomobil içerisinden tüfekle ateş açıldı.

Zanlılar olay sonrası kaçarken, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kıraathaneye ateş açıldı saldırı tüfekle ateş edildi

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