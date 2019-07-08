Başkentte “Konfüçyüs” sergisi açıldı
ANKARA (AA) – Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Çin'in diplomasi anlayışının Konfüçyüs düşünceleriyle büyük benzerlik gösterdiğini söyledi.
Çin Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle "Güzel Şandong, Konfüçyüs'ün Ana Yurdu" fotoğraf sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.
Açılış resepsiyonuna Büyükelçi Dıng, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bürokratlar, akademisyenler, sanatseverler, basın mensupları ve davetliler katıldı.
Kars Milletvekili ve Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Arslan'ın kutlama telgrafı da açılışta okundu.
Açılışta konuşan Dıng, bu yılın Çin'nin kuruluşunun 70. yılı olduğunu anımsatarak, bu kapsamda kültürel faaliyetler düzenlediklerini dile getirdi.
Fotoğraf sergisine konu olan Şandong eyaletine ilişkin bilgi veren Dıng, "160 bin kilometrekare alana sahip, nüfusu 100 milyonu aşkın, sanayisi gelişmiş, tarımı ileride Şandong'un gayri safi milli hasılası Çin'in ilk üçü içerisinde." dedi.
Çinli filozof Konfüçyüs'ün, Çin'in dünyaya miras bıraktığı manevi değerlerden biri olduğuna vurgu yapan Dıng şunları söyledi:
"Konfüçyüs'ün 'Dünyanın tüm insanlara ait olması, uyumun önemsenmesi ve iyi komşuluk ilişkileri ile dünyanın bir aileye benzetilmesi' düşünce eksenlerinin mirası Çin'in diplomasisinde görülebilir. Konfüçyüs, Çin'in dünyaya sunduğu önemli manevi zenginliklerdendir. Çin'in diplomasi anlayışı, dünya barışı, ortak kalkınma ve kader birliği, karşılıklı saygı ve iş birliğini kapsamakta ve bu kapsam Konfüçyüs düşünceleri ile büyük benzerlik gösteriyor."
Dıng, "Kuşak-Yol" projesinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Devlet Başkanı Şi'nin (Cinping) 'Bir Kuşak Bir Yol' girişimi kapsamında Türkiye dahil 150'den fazla ülke ve uluslararası örgüt, Çin ile iş birliği yapmaya başladı. Bir Kuşak Bir Yol projesinde Çin ile Türkiye'nin iş birliğinin derinliği ile kültürel ve beşeri ilişkilerimizin daha da yoğunlaşacağına inanıyorum. Bugünkü sergimiz bunun için iyi bir örnek oluşturdu. Bundan sonra da iki ülke halkının karşılıklı anlayışını pekiştirerek dostluklarımızın temellerini sağlamlaştıracağız, iki ülke iş birliğini yeni bir düzeye çıkararak içeriğini genişleteceğiz."
Serginin düzenlenmesine katkı sunan Şandong Fotoğraf Sanatçıları Heyeti Başkanı Liu Dajun da serginin iki ülke kültürel ilişkilerini geliştireceğini belirtti.
Kurdela kesilerek açılışı yapılan sergi 12 Temmuz'a kadar gezilebilir.
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