Başkentte kurban satışı başladı
ANKARA (AA) – Başkentte, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları başladı.
Keçiören Belediyesince, Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarında, küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu.
Aralarında Ankara, Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Yozgat ve Kırşehir'in de bulunduğu birçok ilden getirilen kurbanlıkların, denetimlerin ardından satış alanına girişine izin verildi.
Büyükbaş hayvanların sağlık raporu, pasaport ve dezenfektan belgeleri ile küçükbaş hayvanların nakil belgelerini inceleyen ekipler, gebe hayvanların satışını engellemek için de pazar bölgelerinde veterinerler görevlendirdi.
Keçiören Belediyesi Zabıta Amiri Veysel Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağlum'daki satış bölgesinde, 311 çadırda besicilerin satış yapmaya başladığını, alıcıların ve satıcıların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Bağlum kurban satış bölgesinde görev yapan Veteriner Hekim Fatih Kahraman ise kurban pazarına gelen kurbanlıkların pasaport kontrolünü yaptıklarını, hayvanların damızlık olup olmadıklarını incelediklerini söyledi.
Besicilerden İlhami Adıyaman da Diyarbakır'da özenle yetiştirdikleri hayvanları 26 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya getirdiklerini ve Kurban Bayramı için satışa sunduklarını anlattı.
Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen Başaran Durudoğan, uzun incelemelerin ardından büyükbaş hayvan seçtiğini, fiyatların geçen senenin rakamlarına yakın olduğunu belirtti.
-
Ankara'da aday öğrencilere KAEÜ tanıtıldı
-
Tarım şurası için sektör değerlendirmesi yapıldı
-
Başkentte kurban satışı başladı
-
Başkan Akkaya Genç Komek Yaz Okulları'nı ziyaret etti
-
Yozgat Belediyesinden evde ücretsiz berber hizmeti
-
Başkan Kalaycı çalışmaları yerinde inceledi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]