Başkentte lenfomaya karşı farkındalık yürüyüşü

LLMBİR tarafından “Lenfomaya Karşısında Yürü Bizimle” sloganıyla düzenlenen 3. Büyük Lenfoma Yürüyüşü etkinliği Ahlatlıbel Spor ve Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirildi. Yürüyüşe, lenfoma hastalarının yanı sıra hastalığı yenen kişiler ve hasta yakınları katıldı. Dernek göre kurulan masalarda kayıtları yapılan katılımcılara şapka, tişört, çanta ve üzerlerinde hastalıkla ilgili farklı alanlara yönlendirilmiş yazıların yer aldığı dövizler verildi. Lenfoma hastalarının, hastalığı yenenlerin ve hasta yakınlarının kaynaşması amacıyla düzenlenen yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar turu şarkılar söyleyerek tamamladı. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşe takriben 300 birey katıldı. Tesis yürüyüş alanında başlayan faaliyet, aynı noktada sona erdi. Yürüyüşün tamamlanmasının ardındaki katılımcılara dernek göre hazırlanan kumanya verildi ve arkasından halaylar çekildi.

“Lenfomanın en büyük faktörü ihtiyarlık”

LLMBİR Idare Heyeti Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhit Özcan lenfoma hakkında bilgiler vererek, “Lenfoma, vücudumuzdaki lenf sistemi denilen ve bizi hastalıklara karşısında koruyan sistemin bir anda kanserleşmesiyle karşımıza meydana çıkan bir şart. Diğer kanserlerden bambaşka olarak çare başarısının fazla yüksek olduğu bir rahatsızlık. Lenfoma artan bir şekilde artıyor. Amerikan kanser istatistikleri son 10 yılda lenfomanın istikrarlı bir şekilde arttığını ortaya koydu. Lakin iyi haber şu ancak; lenfomanın artmasına karşın lenfomanın çare başarısı da daha fazla miktarda düzenli olarak artıyor. Lenfomanın en büyük faktörü ihtiyarlık. Ne dek yaşlı nüfusunuz olursa öyle lenfoma hastanız olacaktır. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde de ihtiyar nüfusunun artacağını biliyoruz. Bu da daha pozitif lenfomalı hastamız olacağını gösteriyor. Oysa tedavi başarısındaki artışları görür görmez bu bizi korkutmuyor. Lenfomanın bir takım tiplerinde neredeyse yüzde 95’e varan galibiyet oranları laf konusu. Bunu daha da ileri arttırmanın yollarına bakılıyor” diye konuştu.

“Lenfomadan korunmanın en büyük yöntemi sigarayı bırakmak”

Dernek kadar düzenlenen yürüyüşün iki hedefi olduğunu kaydeden Özcan, “Birincisi; lenfomalı hastaları bir araya getirerek onların birbirleriyle tanışmalarını sağlamak ve ne kadar fazla hastanın çare ile bugünlere gelebildiğini görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu toplantılara, yürüyüşlere katılan herkes sonradan buradan güçlenmiş olarak, bilgi edinmiş olarak gidiyorlar. İkinci önemli noktamızda; dünyada tüm hastalar, halk müziği kansere aleyhinde mucize bir otun, bitkinin peşinde. Böyle olağanüstü ilaç veya ot değil. Kansere karşısında yapılabilecek şeyler fazla basit. Sigara ve her türlü tütün ürününe karşı uzaktan durmak ve yeterince yürüyüş yapmak. Biz bu tür yürüyüşlerle aynı zamanda yürüyüş bilincini de hasta olmayı önlemek için, hastayken tedavinin başarısı için ve çare bittikten sonradan da uzun vadede daha sağlıklı yaşayıp yeni sorunların önüne geçebilmek için yürüyüşü ön plana çıkarıyoruz” biçiminde konuştu. Bu sene yürüyüş etkinliğinin üçüncüsünü yaptıklarını belirten Özcan, bu nesil etkinliklerin toplumda lenfomanın bilinirliğini sağladığını ve hastaların lenfoma korkusunu yenmelerinde büyük rol oynadığını kaydetti.

“Çağdaş ilaçlarla son derece başarılı bir şekilde çare edilebiliniyor”

Lenfomanın 80’den artı alt tipinin olduğunu belirten Özcan, en sert daha alçak tipinde deha tedavi başarısının epeyce yüksek olduğunu ifade ederek, “Modern ilaçlarla son derece başarılı bir şekilde tedavi edilebiliniyor. Hastalarımızın hiçbir şekilde kendilerine alternatif olarak sunulan otlara, çöplere ya da bir takım bitki ve ilaçlara başvuru etmemelerini kuvvetle öğüt ediyorum. Aksine bu kullandıkları ilaçlar bırakın avantaj vermeyi karaciğerlerini, kan değerlerini, böbreklerini bozarak çare şanslarını kaybetmelerine yol açabilir. Lenfoma çağdaş tedavi yöntemleriyle koskocoman bir oranda çare edilebilinen bir hastalık. Hastaların hekimlerine güvenmeleri yeterli” açıklamasında bulundu.

Lenfoma hastalığını yenen Başak Erdem, 6 buçuk yıl önce fazla terleme, kaşınma ve gece uykularından öksürükle uyanma şikayetiyle doktora gittiğinde alerji değil hoçkin lenfoma olduğunu öğrendiğini dile getirdi. Ardından akıcı bir teşhis koyulması birlikte tedavisinin sürükleyici gittiğini aktaran Erdem, 6 yıldır iyileştiğini ama hastalığının tekrardan nüksetmemesi için peşine düşüp takip edildiğini kaydetti.

‘Tedavi düzgün gitsin diye hastalıkla el sıkışıyorsunuz”

Lenfoma hastalığı teşhisi konulduğunda büyük bir şok geçirdiğini belirten Erdem, “Bu her zaman filmlerde gördüğünüz veya komşudan duyduğunuz bir şeyken ansızın bire sizin başınıza gelebiliyor. Ben çabuk kabul ettim fakat çevremdeki cümbür cemaat ‘hayır olamaz, sen olamazsın. Sen çok pozitif bir insansın şayet teşhis yanlıştır’ diye inkar ettiler. Maalesef inkar da bunun bir parçası. Ama ardından hastalıkla el sıkışıyorsunuz tedavi düzgün sürsün diye. Çünkü kemoterapi kısmı gerçekten ağır. Bu ilaçlar mikropları yok ederken size de hasar veriyor. Bir sürü alt tesiri var ve o tabi tesirlerin olduğu dönemde bitkin düşüyorsunuz. Hastalanmamanız da lüzumlu. Ailem ve arkadaşlarımdan çok büyük takviye gördüm. Benim bu dönemi daha pozitif ve olumlu atlatmamı sağladı” ifadelerini kullandı.

İki defa lenfoma hastalığına yakalanan Yağmur Kurnaz ise, “İlkini 2010 yılında öğrendim. 4 aylık bir tedaviyle alt ettik. Onda bir bezginlik yoktu, saçım bile dökülmemişti. 2015 yılında tekrardan nüksettiğini öğrendim. Bu sefer önemli bir nükstü ve nakil oldum. 2010 yılındaki hastalığı kaşıntı ile öğrendim. Gayet sağlıklıydım, hiçbir sıkıntım yoktu ama fazla kaşınıyordum. Fazla ciddi testlerden geçtim, 3 ay hastane hastane gezdim. Bana ‘gayet iyisin alerji, psikolojik’ dediler. Psikologla görüştüm ve o da ‘hiçbir şeyin değil psikolojik’ dedi. Fakat ben uykumdan kalkıp da kaşınıyordum. Bunun psikoloji ile alakası yoktu. Diğerini de bezeden öğrendim. Boynuma kolye takarken hissettim bezeyi ve anladım ancak rahatsızlık tekrardan nüks etmiş” diye konuştu. Rahatsızlık tedavisi için aile yardımının fazla önemli olduğuna uyarı çeken Kurnaz, 1 yıldır hastalığı yendiğini ve sağlıklı olduğunu dile getirdi.