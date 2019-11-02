Başkentte “mail order” yöntemiyle dolandırıcılık
ANKARA (AA) – Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 13 vatandaşın Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarına ve telefonlarına gönderdikleri e-devlet logolu linklerle kredi kartı veya "mail order" bilgilerini çaldıklarını belirledikleri suç örgütünün üyelerini takibe aldı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası suç örgütünün 2 ay önce İstanbul'dan Ankara'ya gelerek ev kiraladıklarını ve talimatları "Ceo" lakaplı elebaşlarından aldıklarını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler, bilişim dolandırıcılığı yolu ile elde edilen 48 cihazı ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan, ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
– Sipariş verdikleri ürünleri mağazalardan teslim almışlar
Zanlıların, emniyetteki sorgularında yaptıkları bu tür dolandırıcık eylemlerine kendi aralarında "reset" diye adlandırdıklarını ifade ettikleri öğrenildi.
Başkalarına ait kredi kartı bilgileri kullanılarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yapan örgüt üyelerinin sipariş verdikleri laptop, tablet ve akıllı telefon gibi ürünleri mağazalardan teslim alma anları güvenlik kameralarına da yansıdı.
-
Başkentte “mail order” yöntemiyle dolandırıcılık
-
Ankara'da Japon kaligrafisi gösterisi sunuldu
-
GÜNCELLEME – MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok trafik kazası geçirdi
-
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
-
Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
-
Hafik'te camii açılışı yapıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.