Başkentte metrolara 24 saat gözetim

– Ankara Büyükşehir Belediyesince, Kızılay-Batıkent-Çayyolu ve Batıkent-OSB arasında hizmet veren 46 bin 611 metre uzunluğundaki metro hatları, bin 65 kamerayla saniye saniye denetleniyor

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay-Batıkent-Çayyolu ve Batıkent-OSB arasında hizmet veren 46 bin 611 metre uzunluğundaki metro hatlarının, gün boyunca bin 65 kamerayla saniye saniye denetleniyor.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu yaptığı yazılı açıklamada, Ankara’da, Batıkent-Kızılay (M1), Kızılay- Çayyolu (M2) ile Batıkent-OSB (M3) arasında hizmet veren metrolarla, günde 200 binin üzerinde başkentlinin güven içinde seyahat ettiğini ifade etti.

İlk hedeflerinin, her gün yüz binlerce kişinin kullandığı metroların aksamadan ve güvenli şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Gündoğdu, yolcuların can ve mal güvenliklerini tehlikeye atacak olayların anında belirlenip müdahale edildiği Denetsel Kumanda ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) sayesinde sistemin kesintisiz denetlendiğini açıkladı.

Gündoğdu, istasyon ve güzergahta bulunan kameraların aldığı görüntülerin, SCADA Merkezi’ndeki dev ekranlara aktarılmasıyla her bir noktanın izlendiğinin altını çizdi.

Ankara Metrosu’nun sistem güvenliğinin, Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) ile sağlandığını belirten Gündoğdu, tüm istasyon platformlarının, yürüyen merdivenlerin ve ücret toplama alanlarının izlenmesini sağlamak üzere 34 istasyonda toplam bin 65 kamera bulunduğunu bildirdi.

Gündoğdu, şunları kaydetti:

“Sistem içindeki kameralarla kaydedilen tüm görüntüler, dijital ortamda kaydedilip, belirli süreyle depolanarak saklanıyor. Metroların, enerji ve güvenlik noktaları da SCADA’dan takip ediliyor. Gerekli durumlarda istasyon ve bakım personeline bilgi verilerek, meydana gelen arıza veya olaylara da anında müdahale edilmesi sağlanıyor.

İstasyonlarda yapılan bilgilendirme anonsları da İşletme Merkezi SCADA’nın kontrolü altında gerçekleştiriliyor. SCADA sistemiyle istasyonlardaki tüm ekipmanlardan gelen bilgiler değerlendirilerek İşletme Merkezi personeli tarafından kaydediliyor. Böylece oluşan arızalara zamanında ve etkin müdahale imkanı da sağlanmış oluyor. Bu durum sadece istasyonlarda bulunan ekipmanlar için değil, tüm trenler, hat ekipmanları ve diğer sabit tesisler için de geçerli.”