Başkentte minibüsün çarptığı polis aracı devrildi
ANKARA (AA) – Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki minibüsün aynı yönde giden polis aracına arkadan çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndan Aydınlıkevler yönüne giden Cüneyt Y. yönetimindeki 66 PE 540 plakalı minibüs Akköprü kavşağını geçtikten sonra önünde seyreden Yılmaz A'nın kullandığı 06 A 48334 plakalı resmi polis aracına arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve refüjdeki beton bariyerlere çarpan polis aracı devrilirken, minibüs de yaklaşık 50 metre ileride durabildi.
Kazada polis memurları Yımaz A. ve Cemal S. ile minibüs sürücüsü Cüneyt Y. ve aynı araçtaki Engin A. yaralandı.
Kaza sonrası araçta sıkışan polisler itfaiye ekipleri ve meslektaşlarının yardımıyla kurtarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun istikameti yaklaşık yarım saat süreyle ulaşıma kapandı.
Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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Başkentte minibüsün çarptığı polis aracı devrildi
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