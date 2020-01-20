Başkentte park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
ANKARA (AA) – Keçiören ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Görkem Göçer yönetimindeki 06 BH 6584 plakalı otomobil, Uyanış Mahallesi Itri Caddesi üzerinde park halinde bulunan 06 AY 5265 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil alev aldı, sürücü araç içinde sıkıştı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangını söndüren itfaiye ekipleri, sürücüyü otomobilden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Göçer'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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