Başkentte Regaip Kandili dualarla idrak edildi
ANKARA (AA) – Ankara'da vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.
Başkentliler, akşam ezanından sonra başta Hacı Bayram Camisi olmak üzere kent genelindeki camilere gelerek namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Hacı Bayram Camisi'nin dolması nedeniyle cemaatin bir kısmı soğuk hava ve rüzgara rağmen namazını cami avlusuna serilen hasırların üzerinde kıldı.
Cami avlusunda yer alan Hacı Bayram Veli türbesinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Birçok ailenin çocuklarıyla camiye geldiği görülürken, bazı vatandaşlar da cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.
BENZER HABERLER
-
Kayseri'de “Yol O'nun” konferansı
-
Başkentte Regaip Kandili dualarla idrak edildi
-
Kendilerini polis olarak tanıtan 6 şüpheli yakalandı
-
“Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım” sergisinin bulunduğu vagon Doğu Ekspresi ile yola çıktı
-
Kaymakam Aksoy huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti
-
Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.