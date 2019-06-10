Başkentte selin izleri siliniyor

ANKARA (AA) – Ankara'da dün meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği selin izleri siliniyor. Etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan taşkınlar sonrası biriken suyun tahliyesi ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ankara Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, hayatın normale dönmesi için de yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor.

Ekipler, sel felaketinden en çok etkilenen ilçeler arasında yer alan Etimesgut, Sincan ve Çankaya'da bodrum katlarında biriken suyu tahliye ederek, sağanak yağış sırasında tahrip olan ve tıkanan yağmur suyu ızgaralarını temizledi, zarar gören mazgalları yeniledi.

Öte yandan Etimesgut İlçesi Piyade Mahallesi'nde hayatını kaybeden esnafın iş yerinin deposundaki elektrik kaçağını onaran ve biriken suları tahliye eden ekipler, Çankaya İlçesi Karataş Mahallesi'nde bahçe kapısını kapatmak isterken sele kapılarak yaşamını yitiren kadının evinin bulunduğu bölgedeki derede de ıslah çalışması yapıyor.

İş yerleri, konut ve araçlarla ilgili hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.