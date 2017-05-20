Başkentte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA (AA) – Ankara’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Kazım Özalp Mahallesi Filistin Caddesi’nde otomobilleriyle seyir halindeyken karşılaşan kişiler birbirlerine ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatışma sırasında kurşun isabet eden 34 RLZ 89 plakalı otomobilde bulunan İsmail K. (40) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan ve silahla vurularak yaralanan Selim D. de ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Diğer otomobildeki üç şüpheli ise daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Aralarında husumet bulunan tarafların, otomotiv sanayi şirketinde çalıştığı öğrenildi.

Polisin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.