Başkentte silahlı kavga: Üç yaralı

– Ankara’da iki esnaf arasında yol verme meselesinden çıkan silahlı kavgada ikisi ağır üç kişi yaralandı

ANKARA (AA) – Ankara’da iki esnaf arasında yol verme meselesinden çıkan silahlı kavgada ikisi ağır üç kişi yaralandı.

Edilinen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde iki esnaf arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki esnafın yakınları da olaya karıştı.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi 44 BK 491 plakalı araç içerisinden aldığı av tüfeğiyle gruba ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Vasıf K, Şehmuz İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Tüfekle üç kişiyi yaralayan şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Vasıf K. ve Şehmuz İ.’nin durumunun ağır olduğu, ismi öğrenilemeyen yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.