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Başkent'te silahlı yaralama

– Ankara’da çeşitli suçlardan aranan genç silahla vurularak yaralandı

08 Kasım 2016 Salı, 21:55
Başkent'te silahlı yaralama

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ANKARA (AA) – Ankara’da çeşitli suçlardan aranan genç, husumetli olduğu kişiler tarafından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gasp ve hırsızlıktan 23 suç kaydı bulunan İ.K ile aralarında husumet olduğu öğrenilen E.M. arasında, akşam saatlerinde Çankaya Osman Temiz Mahallesi Gazeteci İzzet Keser Sokak’ta tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine E.M. tabancayla ateş ederek İ.K’yi bacağından yaraladı.

Yaralının bir apartmanın duvarından atlayarak bahçesine düşmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar polis ve 112’ye haber verdi. İ.K, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Kimlik bilgilerinin tesbiti sırasında İ.K’nın hırsızlık ve gasptan 23 suç kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli E.M’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara Başkentte silahlı yaralama Çankaya

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