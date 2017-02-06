Başkentte şüpheli ölüm

ANKARA (AA) – Ankara’da bir kişi öğle yemeği sonrası dinlenmek için girdiği aracının içinde ölü bulundu. Olay yerine gelen ilkyardım ekipleri ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini belirtirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi Muhtarlığı önünde araç içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve ilkyardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 18 DA 331 plakalı aracın camını kırarak girdikleri aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Plaka ve kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin oley yerinin hemen yakınında bulunan Ankara Üniversitesi Hastanesinde depo görevlisi olarak çalışan Murat Ciritoğlu (45) olduğu anlaşıldı. Haberi alan Ciritoğlu’nun yakınları ve iş arkadaşları olay yerine geldi. Ciritoğlu’nun öğle yemeği sonrası dinlenmek için aracına gittiği öğrenildi.

İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtilen Ciritoğlu’nun ölüm nedeninin inceleme sonrası netleşeceği kaydedildi.

Ciritoğlu’nun cesedi Keçiören Adli Tıp kurumuna götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.