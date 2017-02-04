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Başkentte tanker yangını

– Benzin istasyonunda petrol yüklü tankerde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

04 Şubat 2017 Cumartesi, 23:30

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ANKARA (AA) – Başkentte bir benzin istasyonunda petrol yüklü tankerde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi sınırlarındaki Ankara-Konya karayolunun 5. kilometresinde bulunan bir benzin istasyonunun deposuna petrol boşaltan bir tankerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle hurdaya dönen tanker kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada karayolunun trafiğe kapatılması nedeniyle Konya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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