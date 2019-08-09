Başkentte telefonla dolandırıcılık iddiası
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, 81 yaşındaki Dudu Güneş'i arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak banka hesaplarının hırsızların eline geçtiğini ve parasını bankadan çekip kendilerine vermesi gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine iki banka hesabındaki 90 bin lirayı çeken Güneş, parayı evinin önüne gelen dolandırıcılara teslim etti.
İki gün sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Görüntüleri 48 saat boyunca titizlikle inceleyen ekipler, dolandırıcıların geldikleri aracı tespit etti ve sürücüsünün Harun E. olduğunu belirledi.
Zanlı, Pursaklar ilçesindeki adresinde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever'in yürüttüğü operasyonla yakalandı.
Harun E'nin emniyetteki ifadesinde parayı aldıklarını beyan ettiği Muhammet S. ve Ali S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun E. nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
-
“Sağlıklı bayram sofrası” önerileri
-
AA Haber Akademisinden ASELSAN'a ziyaret
-
Başkent'te tatlı imalathanelerine bayram denetimi
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta
-
KAEÜ'de özel yetenek sınavı
-
Başkentte telefonla dolandırıcılık iddiası
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]