Başkentte tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
19 Kasım 2016 Cumartesi, 20:05
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yusuf Aksuoğlu yönetimindeki 32 PA 971 plakalı tır, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Rauf Denktaş ve İzzet Begoviç caddelerinin kesiştiği kavşakta, Yakup Güler’in kullandığı 06 RFF 57 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Çimen Güler ve Elif Güler yaralandı.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza yüzünden bir süre aksayan trafik, araçların trafik ekiplerince çekilmesi ve yolun belediye görevlilerince temizlenmesinin ardından normale döndü.