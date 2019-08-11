Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde 2 otomobil, 1 traktör ve 1 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çubuk-Şabanözü kara yolu Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nın karşısında meydana gelen trafik kazasında, Şabanözü istikametinden Çubuk istikametine seyir halindeki Seyit Ahmet Kaynamazoğlu yönetimindeki 06 ALA 82 plakalı otomobil, bir traktör, Sinan Usta idaresindeki 06 AS 7611 plakalı otomobil ile Ömer Acısu yönetimindeki 06 ACS 322 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan kişiler, sıkıştıkları yerden sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Kazada otomobil sürücüsü Seyit Ahmet Kaynamazoğlu ve torunu Enes ağır yaralanırken, eşi Fadime Kaynamazoğlu olay yerin de hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Çubuk-Şabanözü karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı, kilometrelerce araç trafiği oluştu.
Diğer sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinden kaçan traktörün sürücüsünü bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Çubuk’a bağlı Oymiğde Mahallesi’nde mezarlık ziyaretinden geldiği ve ikamet ettikleri Keçiören ilçesinde gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
-
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
-
Kaçan kurbanlığı polis ve vatandaşlar yakaladı
-
Kayserispor'da transfer
-
Futbol: 21. Cumhuriyet Kupası
-
Sivas'taki cinayet
-
Soylu'dan “Emniyet kemeri konusunda yüzde 99’a varan duyarlılık var” açıklaması
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]