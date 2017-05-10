Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA (AA) – Ankara’da, refüjdeki ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 BR 3969 plakalı otomobil, Söğütözü Caddesi’nden Beştepe yönüne giderken ATO Congresium önünde kontrolden çıkarak refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağacı deviren otomobil karşı şeride geçerek ters döndü.

Araçtan yaralı çıkan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Söğütözü Caddesi’nden Çukurambar istikametine giden yolun tek şeridi bir süre ulaşıma kapalı kaldı.