Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA (AA) – Ankara’da otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berkant Y. idaresindeki 06 AAF 426 plakalı otomobil, Celal Bayar Bulvarı’nda kontrolden çıkarak Yüksek Hızlı Tren Garı’nın kapalı otopark çıkışındaki refüje çarptı.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Berkant Y, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Berkant Y, daha sonra çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Celal Bayar Bulvarı’ndaki trafik yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü sağlandı.