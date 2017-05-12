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Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

12 Mayıs 2017 Cuma, 03:30

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ANKARA (AA) – Ankara’da bir otomobile çarparak devrilen hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.İ.Ç. idaresindeki 06 YA 3259 plakalı hafif ticari araç, Halil Sezai Erkut Caddesi’nden Etlik Caddesi’ne doğru giderken aynı yönde seyreden N.G’nin kullandığı 06 GMC 31 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüje de çarpıp karşı şeride devrildi.

Kazada yaralanan H.İ.Ç. ve aynı araçtaki E.U, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü H.İ.Ç’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Halil Sezai Erkut Caddesi’nin Yenimahalle istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Ankara otomobil refüj trafik kazası

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