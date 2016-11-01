Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Gölbaşı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şehit Selami Atabey Caddesi istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Semih Çetin (32) idaresindeki 06 FL 003 plakalı kamyonet, sol kavşaktan tez meydana çıkan Mehmet Aksoy (29) yönetimindeki 34 TD 7807 plakalı araca çarpması sonucunda kamyonet devrilerek orta refüjde bulunan elektrik direklerini yıkarak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sıhhat ekipleri kamyonet sürücü Semih Çetin’i Ankara Gazi Hastanesi’ne, öteki araçta yaralanan Mehmet Aksoy’u Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldı. Emniyet ekipleri, diğer kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alırken, yaralanan sürücülerin sıhhat durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza hakkında analiz başlattı.

Ayşe Üngör