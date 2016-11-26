Başkentte trafik kazası

– Beton mikserinin kontrolden çıkarak bir benzin istasyonuna girdiği kazada 5 kişi yaralandı

ANKARA (AA) – Başkentte beton mikserinin kontrolden çıkarak bir benzin istasyonuna girdiği kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedat Özkaya yönetimindeki 06 DS 092 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak İstanbul yolu üzerindeki bir benzin istasyona girdi. İki aracı ezerek sürükleyen beton mikseri, benzin pompasına çarparak durabildi.

Kazada beton mikseri şoförü ile sürüklenen otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Benzin istasyonunda çalışanların ihbarı sonucu kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle benzin istasyonu kısa süreli hizmet verilemedi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.