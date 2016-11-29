Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

ANKARA (AA) – Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gençlik Caddesi’nde seyir halinde olan Tolga T. idaresindeki 06 FC 8490 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü Tolga T. ile araçtaki T.B, K.Y. ve H.Y. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. T.B’nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırıldı.