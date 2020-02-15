Başkentte trafik kazası: 4 yaralı
ANKARA (AA) – Başkentte aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhan Ö. idaresindeki 06 BLJ 865 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Tuncer K. yönetimindeki 06 ET 3800 plakalı araç, Kırıkkale-Samsun çevre yolunda Altındağ-Karapürçek bağlantısı yakınlarında çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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