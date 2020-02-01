Başkentte Türkistan tarihinin efsane kadın lideri Kurmancan Datka anıldı
ANKARA (AA) – Kırgızların, Çarlık Rusyasına karşı verdiği bağımsızlık mücadelesine öncülük eden ve 1907 yılında hayatını kaybeden Türkistan tarihinin efsane kadın lideri Kurmancan Datka, Ankara'da anıldı.
Yerli Düşünce Derneği ve Kırgızistan Büyükelçiliğince Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da katıldı.
TBMM Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Kurmancan Datka'nın Türkistan dünyası için önemli bir şahsiyet olduğuna dikkati çekti.
Datka'nın tanınmasına vesile olan programdan dolayı memnun olduğunu dile getiren Öztürk, "Türk destanlarında kadının çok önemli bir rolü var. Kadın sadece anne değil, kadın birleştiren, inşa eden, insanları bir araya getiren ve liderlik de eden bir figürdür. Bu anlamda Kurmancan Datka da çok etkileyici bir lider." dedi.
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de Datka'nın devlet işlerinde belirleyici olduğunu, halkının huzuru için Kırgız toplumunu bir araya getirdiğini belirtti.
Datka gibi liderlerin Türkistan dünyasında bilinmesi gerektiğini vurgulayan Ömüraliyev, "Kurmancan Datka, 19'uncu asırda Rusya Çarlığının büyük baskısına maruz kaldı. Ancak, Kırgızların bağımsızlığı için oğlunu bile feda etmiştir. Datka, Türk dünyası için bulunmaz bir değerdir." diye konuştu.
AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ise Datka'nın tarih sahnesinde önemli bir şahsiyet olduğunu ve Kırgızistan'ın bağımsızlığı için mücadele ettiğini kaydetti.
-
Başkentte Türkistan tarihinin efsane kadın lideri Kurmancan Datka anıldı
-
Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan uçak Ankara'ya geldi
-
Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
-
Nallıhan’da “Bir Sevdadır Nallıhan” grubu kitap okumalarını sürdürüyor
-
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:
-
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.