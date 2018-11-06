Başkentte uyuşturucu operasyonu
ANKARA (AA) – Başkentte "dur" ihtarına uymayan yabancı uyruklu iki şüpheli, kovalamaca sonucu 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, Altındağ ilçesine bağlı Sebze Bahçeleri Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan ve plakası bulunmayan otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil, 10 dakikalık kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan aramada aracın bagajında 7 bin 564 uyuşturucu hap ve 447 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayın ardından kaçmaya çalışan yabancı uyruklu M.E. ve N.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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