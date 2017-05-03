Başkentte yangın

ANKARA (AA) – Ankara’da bir iş yerinde çıkan ve yanındaki dükkana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başkentin mobilyacılar merkezi Siteler bölgesindeki Alıç Sokağı’nda cep telefonu ve aksesuarları satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve yandaki dükkana da sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Her iki iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.