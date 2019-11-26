Başkentte yapılacak “Bisiklet Yolu Projesi” tanıtıldı
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 güzergahtan oluşan 53,7 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"ne 3 ay içerisinde başlanacağını bildirildi.
Proje, EGO Genel Müdürlüğü tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programla tanıtıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, ulaşımın, kentsel hizmetler arasında insan yaşamına en çok dokunan hizmet alanını oluşturduğunu belirtti.
Sağlıklı ve kolay ulaşım amacıyla hazırladıkları, 6 güzergahtan oluşan 53,7 kilometrelik projeye 3 ay içerisinde başlayacaklarını ve projeyi bir yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getiren Yavaş, "Metro istasyonlarımızın merdivenlerine bisiklet kanalları yaptık, vagon içlerine bisiklet taşıma aparatları koyduk, bir kısım otobüslerimizi bisiklet taşıyacak hale getirdik, otobüslerimize yolcuların katlanır bisikletleriyle binmelerini serbest hale getirdik." diye konuştu.
Proje güzergahında 8 üniversite, 2 sanayi bölgesi, 20'nin üzerinde kamu kuruluşu, 30'dan fazla okul, spor kompleksleri, hastaneler ve birçok park bulunduğunu anlatan Yavaş, şunları kaydetti.
"Bisiklet sürücülerinin can güvenliğini önemsiyoruz. Güzergaha yürüme mesafesi olarak öngördüğümüz 500 metre uzaklıkta toplam 65 bin araç sahipliği var. Bu bizim için çok önemli, bu araçların artık şehir içine girmemesini sağlamamız gerekiyor. Metro istasyonu bağlantısı olmayan bir güzergahımız mevcut değil. İlerleyen zamanda ikinci etabı da planladığımızda, tüm bu bisiklet yollarını birleştirmeyi hedefliyoruz. Bisikletliler için kesintisiz bir ulaşım ağı kuracağız."
Yavaş, proje güzergahını anlattığı sunumda ise birinci etabın Milli Kütüphane-Bahçelievler, ikinci etabın Üniversiteler-Mustafa Kemal-Söğütözü, üçüncü etabın Bağlıca-Ümitköy, dördüncü etabın Batıkent-İvedik-Ostim, beşinci etabın Eryaman 2 ve altıncı etabın da Eryaman 5 hattında olacağını, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden gelen teklif üzerine Çubuk-Pursaklar arasında altyapısı bisiklet yoluna uygun olan 24 kilometrelik alanı da planlamaları arasına aldıklarını ifade etti.
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Başkentte yapılacak “Bisiklet Yolu Projesi” tanıtıldı
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