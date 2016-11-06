Başkentte yaralı sokak hayvanlarına veterinerlik hizmeti

ANKARA (AA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabah 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında hizmette olan ”sokak hayvanları hasta nakil araçları”, kaza geçirerek yaralanan veya sağlık sorunu yaşayan sahipsiz hayvanların imdadına yetişiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanseverlerin kaza veya herhangi bir nedenle yaralanan sokak hayvanları nı ve olay yerini “Alo 153 Mavi Masa”ya bildirmesinin ardından başvurular Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü’ne yönlendiriliyor.

Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi ile Sincan Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi ve Geçici Bakım Evi’nde hazır bulunan 4 adet “sokak hayvanı hasta nakil aracı” ile yaralı sokak hayvanı veteriner hekim gözetiminde, ilk müdahale için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne taşınıyor.

Acil müdahalenin yapıldığı sokak hayvanları, gerektiğinde hemen ameliyata alınıyor. Şüpheli hayvan ölümlerinde gereken analizler de yine bu merkezde yapılıyor. Tedavisi tamamlanan yaralı sokak hayvanları kulak küpesi ve mikroçiple kayıt altına alındıktan sonra rehabilitasyon için Büyükşehir Belediyesine ait Sincan Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi ve Geçici Bakımevi’ne götürülüyor.

Sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam sürdürebilmelerine yönelik çalışmaların daha etkin ve bilimsel çerçevede geliştirilmesi amacıyla, kısırlaştırma, aşılama ve kayıt altına almaya yönelik eğitim programları da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle düzenleniyor.