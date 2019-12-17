Başkentte yoğun sis etkili oldu
ANKARA (AA) – Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Gece yarısından itibaren Ankara genelinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar kent merkezi ve çevresinde etkisini sürdürdü.
Sis nedeniyle İstanbul, Eskişehir, Konya ve Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.
Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem alırken, kimi güzergahlarda Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Trafik ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
– Başkentten sis manzaraları
Ankara'da etkili olan yoğun sis Anıtkabir ve Kocatepe Camii başta olmak üzere başkentin sembol yapılarını çepeçevre sardı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Anıtkabir adeta sis içinde kaybolurken, Kocatepe Camii'ndeki sis manzarası da objektiflere de yansıdı.
Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte sisin öğle saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
-
Sivas'ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı
-
CHP'den “Doğa Koleji” açıklaması
-
Vestel, sürdürülebilir KSS projesiyle “Dünya Lideri” oldu
-
Tasavvuf müziğinin emektarı, sema ayininin “sesi” oldu
-
Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı
-
Pamukkale'nin “kardeşi” Altınkale Sivas'a değer katacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.