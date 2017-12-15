Başkent’te yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Keçiören’den Mamak’a, Çankaya’dan Altındağ’a kadar şehrin pek çok yerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar indi. Sis bulutunun altında kalan şehirde binalar da gözden kayboldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşerken, yollarda gizli buzlanma meydana geldi.

Caner Ünver

