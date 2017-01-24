Başkent'te zabıta operasyonu

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar kokoreç ve köfte satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Zabıta ekipleri, Turan Güneş Bulvarı’nın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerdeki seyyar tezgahlara el koydu, satıcılara cezai işlem uyguladı.

Çankaya Belediyesi Esnaf Denetim Amiri Ali Sami Ersever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini, bu tür çalışmalara bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.

Amaçlarının vatandaşın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Ersever, menşei bilinmeyen ve hangi şartlarda satışa sunulduğu belli olmayan her türlü gıdaya karşı mücadele verdiklerini ifade etti.