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Başkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

– Ankara’da bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:40

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir minibüs ile 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Bağdat Caddesi üzerinde seyir halindeki 06 BT 0495 plakalı minibüs yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki 4 otomobile çarptı.

Zincirleme trafik kazasına dönüşen olayda, 35 FG 5598 plakalı araç içerisindeki Safiye Ö, Mehmet Ö, Sefa Ö, 06 BT 1853 plakalı araç içerisindeki Emrah D, Mesut G, Yenimahalle Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına ait 06 AY 0226 plakalı araçtaki Rıza Ş, Ali T, Nurgül İ. ve 71 BB 813 plakalı araç içerisindeki Mevlüt B. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Ankara Başkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

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