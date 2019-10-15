Başkentteki barajların çevresinde temizlik yapıldı
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı baraj göllerinin çevresinde oluşan kirli atıklara karşı mücadele başlattı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Su Havzaları Daire Başkanlığı ekiplerince, son olarak Kurtboğazı Barajı'nda yapılan temizlikte 1 ton çöp toplandı.
ASKİ yetkilileri, çöp ve atıkların baraj gölünün su kalitesini olumsuz etkilediğini ifade ederek kamp ve piknik yapanlar ile balık avlayanlar tarafından bırakılan atıkların, yağışlarla birlikte yükselen göl sularının altında kaldığını vurguladı.
Baraj çevrelerinde yıl içerisinde sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, 4 defa temizlik çalışması yürüttüklerine dikkati çeken yetkililer, şunları kaydetti:
"Başkentin içme suyunu Kurtboğazı, Çamlıdere, Akyar, Çubuk, Kavşakkaya ve Eğrekkaya barajlarından temin ediyoruz. Şehrin gürültüsünden ve karmaşasından uzaklaşarak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen Başkentliler de baraj göllerinin çevresini piknik yapmak için kullanıyor. ASKİ olarak, su temin edilen havzaların ve baraj sularının korunması, temiz tutulması için gerekli önlemleri alıyoruz. Biz, kurum olarak barajlarımızdaki suyun kalitesini korurken özellikle piknikçilerin de çöplerini doğaya bırakmamalarını ve çevreyi kirletmemelerini istiyoruz."
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